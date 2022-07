14/07/2022 KL. 19:20

Intern mail giver indblik: S-politiker har fem gange været i dialog om at blive folketingskandidat i andre valgkredse

Debatten raser midt i kampvalget om at blive den næste folketingskandidat i Horsens-kredsen for Socialdemokratiet. Det tidligere byrådsmedlem i Aarhus, Louise Lindskrog, er havnet i skudlinjen. En intern mail giver et indblik i et langstrakt forløb om at finde en kreds, hvor hun kunne stille op.