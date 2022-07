»Det kom lidt som en overraskelse for mig, da emnet om direktørstolen blev bragt på banen for et par måneder siden.«

Ordene kommer fra Stig Lyse Nielsen, der i 1992 startede som salgselev i en tæppeforretning, som den horsensianske erhvervsmand Jørgen Holmegaard overtog i Skanderborg.

Siden har den tidligere salgselev i snart 30 år samarbejdet med Jørgen Holmegaard i en virksomhed, der oprindeligt havde fire ansatte og en omsætning på 5 mio. kr., men som nu har 44 ansatte og en omsætning, der for nyligt krydsede 100 mio. kr.