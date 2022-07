»Det vidste de åbenbart,« tilføjer han.

For nogle måneder siden blev den horsensianske stenhugger nemlig kontaktet af Karen Vognsen, der er museumsformidler hos Kongernes Jelling. Hun havde hørt, at Filip Møller fulgte med i cykelløb, og hun havde en opgave til ham.

Det skulle vise sig at blive en opgave, der i et par måneder har fyldt en stor del af Filip Møllers hverdag.

Det begyndte med et besøg i en grusgrav tæt på Horsens og endte som et over 4000 kilo tungt projekt, der først stod klar dagen før deadline.