For få uger siden spillede han i den femtebedste række: Nu kan 23-årige Andreas Laursen snart spille Champions League på Malta

Andreas Laursen er nemlig skiftet til de forsvarende mestre på Malta, Hibernians FC, hvor han har fået en kontrakt på foreløbigt en måned. Her skal han spille på et stadion, der har plads til 8000 tilskuere for et hold, som hans grandfætter til dagligt også spiller for.

»Det er selvfølgelig lidt af et eventyr,« siger den 23-årige forsvarsspiller, der er udannet tømrer og er født og opvokset i Horsens, hvor han stadig bor.