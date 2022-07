I 2017 stod der til sammenligning 251 mio. kr. på kistebunden i selskabet.

»Set i bakspejlet har vi investeret ahead of the curve. Det har været svært 100 pct. at time, hvilke skibe vi havde brug for i forhold til markedets udvikling, men det, som vi ser nu, er, at vi har fået en sikker platform at stå på,« siger Thorsten Jalk, der glæder sig over, at resultatet af den primære drift er steget til knap 140 mio. kr.