Skabte sit eget bilimperium: Sky rigmand omsætter for rekordstort milliardbeløb

Har nu over 800 ansatte

Hans Vestergaard grundlagde sit bilimperie, da han i 1983 overtog forhandlingerne af Volvo- biler og lastvogne samt Renault personbiler i Vejle og Fredericia sammen med forretningspartneren Pagh Sørensen.

Otte år senere stoppede Pagh Sørensen i firmaet, og med årene begyndte Hans Vestergaard at udvide sin forretning markant med flere bilhuse i både Jylland og på Fyn. I 2014 åbnede han sit første bilhus på Sjælland.

I slutningen af 1990’erne og op gennem 00’erne købte bilfirmaet stort op og overtog bl.a. biludlejningskæmpen Hertz’ aktiviteter i Trekantsområdet og på Fyn.

I dag har Autohuset Vestergaard 12 forskellige bilmærker fra ni forskellige bilhuse over hele landet og har udvidet forretningen med både privatleasing og kortidsleasing. Firmaet har nu over 800 ansatte.

Krigen kan give problemer

Det er langt fra kun Autohuset Vestergaard, der har oplevet, hvordan bilindustrien har haft fart på de seneste måneder.

Tidligere i år kom Semler Gruppen, der er ejet af familierne Mourier, Christiansen og Nielsen, ud af 2021 med et rekordstort overskud på 712 mio. kr. efter skat og en omsætning på 17 mia. kr., der også var rekord.

Ifølge Finans har bilbranchen været ramt af krigen i Ukraine, som har fået bilindustrien til at sænke produktionen, fordi der har været mangel på komponenter, der skal bruges i bilerne.

I år forventer AHV Familie Holding, at omsætningen vil lande et sted mellem 4,1 og 4,4 mia. kr., men med et lidt mindre overskud på mellem 115 og 125 mio. kr. før skat.

»Specielt krigen i Ukraine vil kunne påvirke efterspørgslen, og bilfabrikkernes produktion vil også kunne påvirkes af mangel på komponenter mv. Endvidere bliver selskabet påvirket af de højere energipriser, samt den accelererende inflation,« skriver ledelsen.