Kapitel 3: Rasmus Bjerner havde ét mål, da han som 7-årig spottede regentparret i Horsens

Rasmus Bjerner var syv år. Han havde undret sig i et stykke tid. Det så altid ud til, at det kun var piger, der fik lov til at overrække dronningen blomster.

Så en junidag i 1992 plukkede han en buket margueritter i haven sammen med sin mor og tog afsted for at overvære majestætens landgang ved siden af Toldboden.