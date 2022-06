Stifter jubler efter millioninvestering: Brødre bag kendte virksomheder skyder penge i Horsens-firma

De to brødre bag investeringsfonden Bjergegaard & Co., Anders og Martin Bjergegaard, har flere gange været med til at stifte kendte iværksættervirksomheder.

De har stået bag selskaber, der er blevet solgt for et trecifret millionbeløb og som tilsammen har rejst et milliardbeløb i kapital.

Nu skyder brødrenes fond, der er ejet af en gruppe private velhavere, for anden gang på bare et halvt år penge ind i Horsens-firmaet Startup Central, der er en online platform og netværk for iværksættere.