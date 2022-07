Her er de 5 bøger, som bogdirektør Marianne Lyngby Pedersen vil læse i sommerferien

Marianne Lyngby Pedersen læser hver aften, inden hun skal sove. Hun læser også i weekenden, og hvis hun har brug for en pause.

Hun gør det for at få sin hjerne til at slappe af, og få tankerne til at falde til ro.

»Faktisk er det videnskabeligt bevist, at læsning af litteratur reducerer mængden af stresshormoner i kroppen med op til 70 pct., så min oplevelse er faktisk videnskabeligt dokumenteret,« har Marianne Lyngby Pedersen tidligere sagt til JP Horsens med et glimt i øjet.