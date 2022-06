DMI varsler farligt vejr

Det anbefales yderligere, at man skal tilpasse kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene, og at man ikke skal køre ud i vand, hvor man ikke kan vurdere dybden.

»Tordenvejr medfører risiko for lynbrande og fejl på elektriske systemer. Søg ly for tordenvejret indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer. Søg ikke ly under træer. Undgå at bade eller at færdes på store, åbne områder som f.eks. fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig,« lyder det yderligere.

