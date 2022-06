Hans Kristian Skibby melder sig officielt under Støjbergs faner

»Jeg er super glad for at Inger Støjberg i sin præsentation af partiet lagde stor vægt på øget fokus på produktionsdanmark, iværksætteri og at vi skal afbureaukratisere de administrative byrder overfor landets virksomheder og gøre det nemmere at starte egen virksomhed her i Danmark. Det drejer sig jo grundlæggende om at skabe og fastholde arbejdspladser i hele landet.«