Lokalt folketingsmedlem sender vink med en vognstand til Støjberg

Det lokale folketingsmedlem Hans Kristian Skibby, der er valgt ind i Horsenskredsen, afviser til flere medier ikke, at han vil melde sig ind i den rigsretsdømte Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne.

Det sker på trods af, at det bare er fem uger siden, hun fik sin fodlænke af efter at have afsonet 60 dages ubetinget fængsel fra sit hjem i Hadsund som følge af en dom i Rigsretten om ulovlig adskillelse af asylpar.