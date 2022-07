18/07/2022 KL. 17:01

For abonnenter

31-årige Nikolaj Haulik løber hver søndag rundt i byens gader og samler andres affald op

Hver søndag løber Nikolaj Haulik rundt med sin datter i babyjoggeren og samler skrald. Han har har startet et initiativ, hvor ca. 25 frivillige mødes hver søndag for at samle affald.