02/07/2022 KL. 16:05

Massiv efterspørgsel efter nye pas: Lone Bjørn Madsens medarbejdere »glæder sig til at få ferie«

De seneste uger er flere store opgaver faldet sammen med, at mange horsensianere har opdaget, at de skal have nyt pas, og det har skabt travlhed på Borgerservice.