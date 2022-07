Arkæologens bedste fund: Per Borup fandt en bronzesyl, men først 10 år senere forstod han, hvor vigtig den var

Arkæolog Per Borup troede, at han var i gang med at udgrave et helt almindeligt, måske »lidt kedeligt«, bronzealderhus i Østbirk lidt vest for Horsens tilbage i 1998.

Som en del af udgravningsarbejdet blev der snittet stolpehuller, som det hedder, når arkæologerne graver ud omkring de bærende stolper, som man typisk kan se tegne et billede af det hus, der engang har ligget.