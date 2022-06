»Jeg har været fuldstændig på, lige siden februar-marts 2020. Så det var en lettelse, da jeg kom ud af mødelokalet, for hvor var det dejligt for mig, at det var fordi hotellet blev overtaget, at jeg røg ud, og ikke fordi, jeg var blevet vejet og fundet for let eller havde lavet en fejl. Det synes jeg var mega fedt. Tværtimod gav vores adm. direktør udtryk for, at vores samarbejde havde været fantastisk,« siger han.

Den sidste køretur gennem porten

Efter det korte møde fredag slukkede Søren Søltoft Holmboe sin telefon. Han satte sig på sin motorcykel, en gammel amerikansk Harley Davidson, og kørte mod Fyn.

På vej ud fra hotellet - for sidste gang som direktør - begyndte han at tænke på et billede, som han tog med til bestyrelsen en dag, hvor hotellet efter en lang nedlukning under coronapandemien kunne genåbne.

»Vi kan næsten lave et helt bibelsk billede,« siger den nu forhenværende hoteldirektør.

»Da jeg i sin tid var på vej ud af den sidste coronanedlukning med Hotel Opus havde jeg taget et billede med af Meatloafs cover til ”Bad Out of Hell”-albummet, hvor Meatloaf kommer flyvende ud af helvedes gab på en stor motorcykel,« siger han.

»Det sjove er, at i fredags kørte jeg ud af porten til hotellet på en gammel Harley og jeg tænkte lidt, gud, det var jo min exit fra dengang, vi kom ud af coronakrisen. Mit billede dengang var, at vi skulle komme flyvende ud af coronanedlukningen og gå til angreb. Det var jo lidt en balancegang, når man både skal holde igen med omkostningerne og gå til angreb - og gøre klar til et salg,« siger han.

