For dem, der lever af fragt, var 2021 et mildt sagt besynderligt år.

Coronavirussen gjorde sit for at besværliggøre tingene, og som om det ikke var nok, satte et stort containerskib sig også fast i den trafikerede Suez-kanal i marts.

Problemer var der nok af, og for Horsens Havns vedkommende resulterede det i en omsætningstilbagegang på 12 pct., men havnen klarede sig alligevel igennem året med mere end skindet på næsen.