Du kan i løbet af weekenden bl.a. se koncerter med Birthe Kjær, Hjalmer og (hvis du fik fat i en billet) Johnny Cash Band på Fængslet.

Men der er også havnerundfart, donut-pyntning for børn, kunstarrangementer og hundeshow, hvor et dommerpanel skal udvælge den af de fremmødte firebenede, som de helst ville have med på en øde ø.

Nedenstående er kun en oversigt over hvornår de forskellige arrangementer foregår, og hvor du kan deltage i dem.

Men hvis du er på jagt efter mere information om f.eks. billetsalg, eller hvis du bare vil vide lidt mere om en af de arrangementer, der er på listen, kan du tjekke den officielle Horsens Holder-hjemmeside her, hvor du kan læse endnu mere.