Styrmand idømt fængsel for dødelig kollision med skib fra Horsens

Efter kollisionen var han i en tilstand af forvirring og chok. Han prøvede at få kontrol over skibet igen. Da det lykkedes, kiggede han uden held efter tegn fra et andet skib på det decembermørke hav.

Han vendte ikke skibet for at komme tilbage til ulykkesstedet. Det skete først et kvarter efter, da kaptajnen var kommet til broen, og den svenske kystvagt havde bedt om det.

Ved kollisionen omkom to mænd, der var om bord på ”Karin Høj”. Den ene mand blev fundet i skibets kahyt efterfølgende, mens den anden mand - der formodes at være faldet over bord - aldrig er blevet fundet.

Ifølge anklageskriftet var styrmanden påvirket af alkohol og talte i telefon via en app, da ulykken skete. Skibene kolliderede i en zone, hvor man ellers bør være ekstra opmærksom.