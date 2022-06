Theresa Skouboe valgte eliteklassen fra: Nu skal hun til EM

Fuldt program i skolen, 7-8 træningspas på eliteniveau om ugen, fritidsjob og tid til venner.

Sådan et program kan formentlig få de fleste til at tabe pusten og begynde at sortere i aktiviteterne, men det er præcis sådan, 18-årige Theresa Skouboe lever.

Hun er blandt landets bedste i sin årgang til orienteringsløb, og om kort tid skal hun repræsentere Danmark til ungdoms-EM i Ungarn.