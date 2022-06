Logistik-rigmand udvider igen: Køber kæmpe erhvervsområde

Med handlen fortsætter Horsens Kommune samtidig med at sælge ud af erhvervsjord i højt tempo.

Alene de seneste to år har kommunen solgt 1 mio. kvm. erhvervsjord.

Borgmester Peter Sørensen (S) har tidligere forklaret, at kommunen forventer at sælge ca. en halv mio. kvm. jord til erhvervsdrivende i løbet af 2022.

»Jeg kan roligt sige, at der er flere salg på vej til forskellige virksomheder i vores erhvervsområder. Det er historisk, at det går så godt,« har borgmesteren tidligere sagt.

Selvom Preben Borregaard efterhånden har sat sig på en stor mængde erhvervsjord i Horsens, forventer han, at efterspørgslen vil fortsætte på nogenlunde samme niveau i de kommende 4-5 år. Derfor er han ikke i tvivl om, at den nye lagerplads kan lejes ud.

»Med den plads, der er behov for i øjeblikket, tror jeg ikke, at der bliver noget problem,« siger han.

Ifølge ham er det en kombination af krigen i Ukraine og coronapandemien, der førte til store logistikudfordringer og varemangel, som har fået efterspørgslen efter lagerplads til at stige så markant.

»Rigtig mange virksomheder ønsker at outsource deres lager, og på grund af den situation, der har været med pandemien og krigen i Ukraine, er der rigtig mange, der vil sikre sig, at de har mulighed for at have et buffer-lager. De kan ikke få varer hjem i den udstrækning, de gerne vil, og så er de nødt til at få dem tidligere hjem,« siger han og tilføjer:

»Samtidig oplever vi, at flere og flere af vores kunder, særligt de større kunder, ikke vil anbringe penge i mursten. De vil hellere betale leje til os og have en fleksibel løsning, der gør, at de kan komme ud af det med kortere tid end hvis de selv ejede ejendommen.«