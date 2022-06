Susan Gyldenkilde vil i folketinget

For snart to måneder siden meldte det lokale folketingsmedlem Henrik Dam Kristensen (S) ud, at det snart var slut med politik. Han ønsker ikke at genopstille ved det kommende folketingsvalg, og derfor gik jagten ind på at finde hans efterfølger i den socialdemokratiske kreds i Horsens.

Nu har det socialdemokratiske byrådsmedlem Susan Gyldenkilde meldt ud, at hun stiller op til valget om at blive ny folketingskandidat i Horsens-kredsen.