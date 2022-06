Trods enighed i budgetaftalen: Egernvej bliver alligevel ikke lukket

Men nu ser det alligevel ikke ud til, at Egernvej bliver lukket i 2022.

»Vi har valgt at udskyde beslutningen et halvt år og afvente en ny trafikmåling i området,« siger Martin Ravn (V), der er formand for Plan- og Vejudvalget.

Sagen er den, at det lader til, at de »trafikdæmpende foranstaltninger«, der allerede er blevet etableret på Priorsløkkevej, har haft en stor effekt på Egernvej.

»Det vi kan se er, at der har været et fald i trafikken på næsten 60 pct. i den første trafikmåling, der er lavet efterfølgende, og i den anden trafikmåling et fald på 56 pct. Derfor vil vi gerne afvente og se, om faldet er permanent, inden vi lukker af for Egernvej. Hvis i stedet smutvejstrafikken vender tilbage, kan vi vælge at lukke Egernvej,« siger Martin Ravn.