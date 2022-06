To gader bliver ensrettet i Midtbyen: Se hvordan det påvirker trafikken

Det skal være slut med at tage en smutvej til Campus-området igennem to af byens små gader.

Carøesgade og Glaus Cortens Gade bliver nemlig fremover ensrettede. Det har Plan- og Vejudvalget vedtaget på et møde i denne uge.

»Vi gør det for at skabe et bedre flow i trafikken i området, og for at komme noget af den smutvejstrafik, vi oplever på især Carøesgade, til livs,« siger Martin Ravn (V), der er formand for udvalget.