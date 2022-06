Karin Høj kæntrede efter en påsejling af skibet Scot Carrier mellem Sverige og Bornholm, hvor to danskere altså mistede livet.

Den 30-årige er tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Han er desuden tiltalt for at have sejlet videre efter kollissionen uden at yde hjælp til besætningen på Karin Høj, oplyser Københavns Politi.

Den 30-årige mand blev efter kollisionen anholdt af svensk politi, og ved et grundlovsforhør i Københavns Byret blev han den 17. december varetægtsfængslet in absentia. Han blev udleveret den 6. februar 2022 og har siden siddet varetægtsfængslet.