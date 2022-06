Sydøstjyllands Politi efterlyser mandag formiddag en 21-årig mand, der stammer fra Horsens-området.

På Twitter skriver politiet, at den 21-årige, der hedder Melvin, er forsvundet fra Kvorning søndag aften, og at han formentlig befinder sig i Horsens.

»Melvin er ikke mentalt alderssvarende, og vi frygter for, at han ikke er i stand til at tage vare på sig selv,« skriver politiet bl.a. på Twitter.