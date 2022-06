Dubai, Moskva og Helsinki: Langt de fleste gæster til kæmpe Elton John-koncert kommer ikke fra Horsens

Sammenlagt er der solgt næsten 30.000 ud af 30.000 mulige billetter til koncerten, der formentlig bliver den sidste koncert med Elton John i Jylland.

I hvert fald har sangeren selv udtalt, at hans nuværende turné, der fører ham til Horsens, bliver hans sidste turné.

Udover Horsens besøger han i Danmark også København. Den koncert er dog blevet rykket til næste år, efter at Elton John i efteråret 2021 blev ramt af problemer med hoften.

Og meget tyder på, at en del af de gæster, der har lagt penge på bordet for at se manden bag hits som »Rocket Man,« »Your Song« og »I’m Still Standing«, er klar til at rejse langt for oplevelsen.