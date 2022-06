Hvis du kommer i bil, er det muligt at købe en såkaldt koncertparkering på forhånd hos arrangørerne. Det kan du gøre her.

Der er også mulighed for at finde parkering i byen i en gåafstand fra stadion på cirka 15-25 minutter.

Arrangørerne anbefaler kantstensparkering i området omkring Casa Arena, hvis du gerne vil hurtigt hjem efter koncerten er ovre.

Hvis du køber parkering på forhånd - med en Prepaid-P-plads - er du ifølge Horsens & Friends »sikret en plads i fornuftig gå-afstand fra Casa Arena.«

Disse pladser vil være bemandet af medarbejdere og er placeret cirka 1600 meter fra stadion. De forudbetalte parkeringspladser åbner kl. 12 på koncertdagen, og der er mulighed for at lade bilen stå indtil senest kl. 10 onsdag formiddag. Der er dog et begrænset antal pladser.