06/06/2022 KL. 08:00

For abonnenter

Her er alt, du skal vide om Elton John-koncerten: Gratis opvarmningsfest, undgå parkeringskaos og ingen kontantbetaling

Omkring 30.000 mennesker skal tirsdag aften til koncert på Casa Arena, hvor Elton John træder op på scenen. Få her et overblik over de vigtigste praktiske informationer.