Det fremgår af de svar på en del af spareplanen, der har været i høring, og som torsdag skal diskuteres blandt politikerne.

Der er kommet fire høringssvar i alt, og de peger alle i den samme retning:

»Resultatet af at nedskære vil utvivlsomt blive selvmedicinering, øget risiko for selvmord og kriminalitet,« står der blandt andet i svaret fra brugerne af værestedet Væksthuset i Tordenskjoldsgade, som står til at blive kraftigt beskåret.