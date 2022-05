AC Horsens sikrer markant forstærkning forud for Superliga-genkomst

»Jeg har valgt at fortsætte i AC Horsens, fordi jeg tror på det projekt, der har været i gang i den tid, jeg har været i klubben. Vi er en spændende gruppe spillere, som har vist vores styrke i foråret, og vi skal selvfølgelig bygge på til den kommende sæson, men overall har vi et rigtig godt udgangspunkt for at løse den store opgave med at overleve i Superligaen,« siger han og fortsætter:

»Som jeg har sagt tidligere, så er det en nem gruppe at falde ind i, og alle har fødderne solidt plantet på jorden, og så er det bare fedt at komme et sted hen, hvor der er en plan for mig.«

Cheftræner Jens Berthel Askou, som kender Moses Opondo fra deres fælles fortid i Vendsyssel FF, glæder sig over aftalen.