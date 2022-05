Den tidligere ansatte er også tiltalt for at have fået uberettiget adgang til computere og lagringsenheder hos medarbejdere i politiet, for at misbruge sin stilling i politiet ved blandt andet at have skaffet sig adgang til efterforskningsmateriale, begå blufærdighedskrænkelse, besidde børnepornografiske billeder samt på ulovlig vis at have skaffet sig adgang til privat og blufærdighedskrænkende materiale hos en lang række private borgere.

Det drejer sig om bestemmelser i straffelovens §232, §263 under særligt skærpende omstændigheder, §235, §155. De forhold, han er tiltalt for, er dels begået på hans daværende arbejdsplads, men også fra hans hjemadresse.