Mandag aften var ingen undtagelse for succesen, hvor to scoringer midt i første halvleg grundlagde en stensikker sejr for Horsens.

I sidste runde af 1. division skal Horsens i aktion mod Hvidovre, mens FC Fredericia møder Lyngby, der også sikrede sig oprykning mandag.

Spillet bølgede frem og tilbage i begyndelsen af kampen i Fredericia, hvor begge hold kom frem til flere fine forsøg.

Som opgøret skred frem, trykkede Horsens dog på, og det resulterede i to hurtige scoringer efterfulgt af hinanden.