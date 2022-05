Mandag aften blev det en realitet: AC Horsens rykker op og spiller næste sæson i landets bedste fodboldliga.

»Jeg er helt tom for ord ovenpå den magtdemonstration, de gule udviste i dag,« skriver Tommy Simmenæs, der var formand for den tidligere fanklub for AC Horsens. Han så kampen i Fredericia, og han beskriver stemningen som »helt i top.«