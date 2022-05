Klatrekæde vil åbne i Horsens, men det er »umuligt« at finde lokaler: »Hver gang kommer byudvikling i vejen«

Det er snart et år siden, at Martin Petersen begyndte at lede efter et ledigt lokale i Horsens.

Men det er »umuligt« for ham at finde et sted, der kan bruges til den storsatsende klatrekæde Boulders, som han er medejer af.

»Vi vil meget gerne åbne i Horsens, men vi kan ikke rigtigt finde lokalerne