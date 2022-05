Ifølge Casa har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu godkendt fusionen, da der hverken har været indvendinger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller offentligheden. Dermed forventer Torben Modvig, administrerende direktør i Casa, at handlen kan blive endelig gennemført i løbet af juni. Torben Modvig vil fortsætte i rollen som direktør i det fusionerede selskab, men han oplyser, at man på nuværende tidspunkt ikke vil kommentere planerne for det kommende selskab.

»Vi kender allerede KPC som en højt kvalificeret udvikler og entreprenør, som CASA har mange lighedspunkter med. Sammen vil vi kunne trække på fælles styrker og på en samlet stab på 500+ medarbejdere fra branchens absolut øverste hylde. Det vil give os muligheden for at løfte ejendomsudvikling og byggeri i Danmark til et endnu højere niveau,« skrev Torben Modvig på LinkedIn i forbindelse med offenliggørelsen af handlen.