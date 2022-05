Det er med den helt store optimismehat på hovedet, at jeg kaster mig ud i at undersøge de is, byen har at tilbyde. Jeg har testet fem steder, som alle skiller sig ud i bybilledets allerede gode udvalg af kolde fristelser. Jeg har smagt og sammenlignet stedernes chokoladeis og den anden kugle har været den, de på stedet har vurderet, er horsensianernes favorit.