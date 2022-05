Vil du have tre skraldespande foran huset? Nu er forslaget sendt i høring

Fremover skal du muligvis have endnu en affaldsspand stående foran huset. I hvert fald skal alle danskere fra 2024 sortere affaldet i 10 forskellige affaldstyper, og i den forbindelse er et nyt forslag om affaldssortering i Horsens Kommune klar.

Forslaget lægger op til, at de nuværende to skraldespande bliver erstattet af tre nye. Forslaget er i dag sendt i offentlig høring frem til 31. juli, og her håber man i Horsens Kommune, at så mange borgere som muligt vil give deres mening om den nye ordning til kende. Byrådet i Horsens har indtil videre godkendt det nye forslag, men før det kan blive endeligt implementeret, skal det nu i offentlig høring.