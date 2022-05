Efter 10 år som borgmester: Peter Sørensen melder sig ude af kampen om en plads i Folketinget

Men Peter Sørensen er ikke klar til at sige farvel til posten som borgmester og lægge det kommunale arbejde bag sig.

Han kommer ikke til at jagte den plads på stemmesedlen i Horsens-storkredsen til det kommende folketingsvalg, som Socialdemokratiet lige nu leder efter en arvtager til.

Det bekræfter han over for JP Horsens på 10-årsdagen for, at han blev borgmester, efter at den tidligere Horsens-borgmester Jan Trøjborg afgik ved døden som 56-årig efter et hjertestop den 6. maj 2012.

»Jeg kan sige, at jeg naturligvis har sagt til vores partibestyrelse, at jeg ikke er til rådighed som kandidat,« forklarer Peter Sørensen til spørgsmålet om, hvorvidt han er blevet opfordret af sit parti til at stille op, og tilføjer: