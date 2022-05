40-årig fremstilles i grundlovsforhør for pengefalsk

En 40-årig mand fra Horsens fremstilles fredag i grundlovsforhør for pengefalsk.

Det fortæller vagtchef Steffen Wolf fra Sydøstjyllands Politi.

»Jeg kan kun se, at han er sigtet for pengefalsk,« siger vagtchefen og fortæller, at han på nuværende tidspunkt ikke kan sige mere om, hvor stort et omfang der er tale om.