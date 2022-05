»Vi vil have et showroom på 1.300-1.500 kvm., hvor vi simpelthen vil prøve skille vores udstillingshus ad, så man kan se de mange forskellige løsninger inde i showroomet. Der vil f.eks. være løsninger på, hvordan bryggers, walk-in og badeværelse, både med og uden badekar, kan se ud,« sagde adm. direktør Brian Langvad til JP Horsens i december.

Det store showroom, som også skal fungere som nyt domicil for virksomheden, står efter planen klar til indflytning i løbet af 2023.

Det er meningen, at der med tiden skal opføres lignende showrooms i andre dele af landet. I 2021-regnskabets ledelsesberetning står der bl.a. at de skal være en måde at udleve stifter Michael Antitsch Mortensens store ambitioner for virksomheden.