Løvens Hule-succes vil spærre dig inde i en container på Fængslet: »Det er en meget intens oplevelse«

Nogle af løverne i Løvens Hule var bange for, at der bare var tale om en dille, der ville dø ud igen, men to af løverne endte alligevel med at investere, og nu er iværksætterne klar til at sætte deres niende nål i danmarkskortet lige i Horsens.

Der er indtil videre intet, der tyder på, at luften vil gå af ballonen.