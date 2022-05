Træt af tunge poser: Nu kan du låne gratis el-ladcykel i Horsens

»Det er 100 pct. selvbetjent. Du går ned og ser, om cyklen er der, og hvis den er, kan du egentlig bare låne den med vores app, og man låser den op med appen,« siger Philip Filipsen.

Derudover kan man tilkøbe en forsikring af cyklen og muligheden for at reservere den på et bestemt tidspunkt.

Hvorfor kalder I det gratis?

»Det er gratis. Hvis du går ned og cyklen er der, og du ikke ønsker en forsikring, så kan du køre med den gratis. Det, vi har sagt er, at vi gerne vil tilbyde folk nogle add-ons, og det er fx, at man kan sikre sig, at den er der, når man skal bruge den, og det koster så et gebyr for at booke den på forhånd. Alle kan godt forstå, at hvis man ødelægger cyklen, så skal man betale for det, man har ødelagt, men den risiko vil mange gerne dække af, og derfor vil de fleste gerne købe en forsikring,« siger Philip Filipsen.