Jens Karstensen bruger over 25.000 kr. efter regionens undersøgelse: »Det er mange penge, jeg skal bruge på ingenting«

Tidligere har der ligget en brandøvelsesplads på adressen, og her var der måske blevet brugt giftigt brandslukningsskum, som indeholdt flourstoffet PFAS. Det skulle nu undersøges nærmere, fordi over 100 mennesker i Korsør var blevet forgiftet, efter at stoffet havde spredt sig fra en brandskole til en mark, hvor køer græssede og blev forgiftet. Siden har flere personer, som har spist kød fra køerne, fået målt for høje PFAS-værdier.

Da undersøgelsen af Jens Karstensens grund tidligere i år lå klar, fik han et nyt chok. Region Midtjylland havde lavet en historisk redegørelse af grunden, og konklusionen var, at grunden måske var forurenet med PFAS, men man vidste det ikke med sikkerhed.