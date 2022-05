Kvindelandsholdet kommer til Horsens igen

Om præcis en måned kommer det danske kvindelandshold igen til Horsens.

Det sker torsdag den 9. juni, når de danske kvinder skal spille mod Slovenien i Forum Horsens.

»Det er altid en fornøjelse at komme hjem og spille her med landsholdet. Der har været en fantastisk stemning til vores sidste to hjemmekampe, så jeg håber at der kan blive skabt den samme håndboldfest i Horsens. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til igen at trække den rød-hvide trøje over hovedet,« siger Kristina Jørgensen, der er født og opvokset i Horsens, men som til daglig spiller i Viborg HK, ifølge DHF.