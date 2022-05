Kom med til galla: Se galla-galleriet fra Learnmarks gallafest her

I alt deltog ca. 350 kommende studenter i festen.

Efter to skoleår, der har været præget af coronanedlukninger, er solen nu i gang med at planlægge en erstatningsfest for de to årgange, hvis gallafest blev aflyst. Dvs. at studenterne fra 2020 og 2021 kan forvente en invitation fra skolen i fremtiden.

Du kan se udvalgte billeder fra festen herunder: