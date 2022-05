Nu er dommen faldet i sagen om vådeskuddet på politigården

Skuddet blev affyret, da politiassistenten var ved at forberede sig til en skydeprøve, hvor hun havde glemt at tage magasinet ud af pistolen, inden hun øvede sin skydestilling.

Skuddet gik gennem et vindue, som vendte mod et offentligt område, men skuddet ramte ikke nogen. Et større område omkring politistationen var efterfølgende spærret, og Den Uafhængige Politiklagemyndighed blev inddraget for at undersøge sagen.

Inden domsafsigelsen havde forsvarer i sagen Jakob Buch-Jepsen kun en enkelt kommentar: