Og efter nogle dage var bilen igen klar.

I Horsens-firmaet Carbucks er forretningsmodellen en helt anden.

»Al den her spildtid, den har vi fjernet,« siger Dan Landt, der er adm. direktør i firmaet, som netop har rejst et tocifret millionbeløb i kapital, der nu skal bruges til at udvide forretningen.

»Når bilen kommer til os, ved vi på forhånd hvilken bil, det er, og hvilke reservedele, der skal være bestilt. Og så arbejder vi lige som et formel 1-team. Dvs. der er et antal mennesker, der arbejder på bilen samtidig, hvilket er lidt utraditionelt. Vi arbejder på den i to timer, og så er vi færdige