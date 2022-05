16/05/2022 KL. 06:01

For abonnenter

Fjerner reder og skyder ungerne: Rågekollonier plager flere nye steder i Horsens

Sæsonen for rågeregulering er skudt i gang - bogstaveligt talt - og Horsens Kommuner kæmper for at følge med de kloge, men storstøjende fugle.