Koster over en kvart mia. kr. om året: Borgmester er træt af bøvlet lov - men nu sker der noget

Et sted i Horsens bor en mand på omkring 50 år med diagnosen dissemineret sklerose. Han har brug for så meget hjælp, at han hvert år får næsten 9000 timers støtte.

Et andet sted har en horsensianer i 30-årsalderen så store psykiske problemer, at der er medarbejdere rundt om ham i døgndrift.